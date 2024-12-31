Вибух пролунав близько 12:00 після того, як колишній працівник підприємства зайшов до кабінету керівника

У селищі Крижопіль на Вінниччині 3 грудня стався вибух у кабінеті керівника ПрАТ «Поділля», у результаті якого загинули троє людей, у тому числі керівник підприємства Михайло Вдовцов. За попередніми даними, колишній працівник компанії підірвав гранату в кабінеті.

Як повідомила пресслужба поліції Вінниччини, вибух пролунав близько 12:00 після того, як колишній працівник підприємства зайшов до кабінету керівника. Внаслідок вибуху загинули обидва чоловіки. Пізніше від травм під час надання медичної допомоги помер ще один чоловік, четвертий постраждалий госпіталізований.

Поліція не називає ні назви підприємства, ні імен загиблих. Проте «Суспільне. Вінниця» з посиланням на власні джерела пише, що йдеться про ПрАТ «Поділля», а вибух спричинив підрив гранати в кабунеті. Загинув директор підприємства Михайло Вдовцов, який також є співзасновником благодійної організації «Благодар Вінниччини».

Другий загиблий – інший співзасновник цієї БО Віталій Ткач. Незадовго до вибуху він опублікував у «Фейсбуці» допис: «Рано чи пізно, усі відвідають ресторан "Карма". Там немає меню, тобі просто принесуть те, що ти заслужив». Третій загиблий – охоронець підприємства. Четвертий постраждалий – депутат Крижопільської селищної ради, загрози його життю немає.