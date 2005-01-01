У Києві пограбували квартиру підозрюваного у держзраді головреда «РИА Новости Украина»

Квартиру керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, пограбували. Про це повідомив у Facebook його адвокат Андрій Доманський.

«У квартирі все перевернуто, всі речі розкидані, попередньо зникли документи», – написав він.

Те, що до помешкання вдерлися невідомі, виявила дружина Вишинського.

Як передає «УНН», поліція Києва порушила за фактом пограбування квартири кримінальне провадження.

«Близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення. Наразі поліція проводить всі необхідні слідчі та розшукові дії щодо встановлення осіб, причетних до цього правопорушення. За цим фактом порушили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) КК України», – повідомили в поліції.

Згідно з попередніми даними, зловмисники потрапили до приміщення через вікно. З квартири зникли деякі речі, однак перелік викраденого поки що не склали.

Як писав ZAXID.NET, Вишинського затримали у Києві вранці 15 травня після обшуків в офісі «РИА Новости Украина», а згодом доправили до суду в Херсоні для обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у державній зраді. Згодом медійника взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Вишинський має подвійне громадянство (України та Росії), також 2014 року в Росії його нагородили медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.