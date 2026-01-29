У Києві затримали шахрая з Норвегії

У Києві затримали громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство. Про це у четвер, 29 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Затриманий – 44-річний норвежець. За даними слідчих, він з 2021 до 2024 року, перебуваючи на посаді керівника компанії, систематично ошукував клієнтів.

«Йдеться, зокрема, про незаконне заволодіння грошима від продажу автомобілів, реалізацію транспортних засобів із незнятими обтяженнями та використання отриманих коштів у власних інтересах», – йдеться у повідомленні поліції.

Встановлено, що затриманий завдав норвежцям збитків на 14,1 млн крон (1,4 млн доларів або близько 60 млн грн). Суд у Норвегії засудив шахрая до позбавлення волі строком на 3 роки та 8 місяців. У середу, 28 січня, норвежця затримали співробітники кіберполіції Києва. Чоловіка планують екстрадувати на батьківщину.

Нагадаємо, 28 січня у Луцьку затримали громадянина Іспанії, який понад 10 років перебував у розшуку за сексуальне насильство щодо доньки.