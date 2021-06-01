Лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова засудили до шести років колонії

Так званий «Верховний суд Криму» заочно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму. Про це повідомляє ТАСС.

Сторона обвинувачення вимагала засудити Чубарова до дев'яти років ув'язнення в колонії загального режиму.

Натомість «суд» вирішив дати Крім того, згідно з вироком, Чубарову шість років колонії загального режиму.

Окрім того, йому присуджено 200 годин громадських робіт і він повинен виплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення приймала колегія в складі трьох суддів. Вирок винесено заочно, оскільки Чубаров з 2014 року живе в Україні і знаходиться в міжнародному розшуку.