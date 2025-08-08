Смертельна ДТП на трасі Івано-Франківськ – Львів у Бібрці

У п’ятницю ввечері, 8 серпня, у місті Бібрка на Львівщині сталася лобова ДТП, у якій загинув 36-річний водій легковика Мazda 626.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, смертельна ДТП сталася близько 19:30 на дорозі Івано-Франківськ – Львів у Бібрці. За попередніми даними, 36-річний водій легковика Мazda 626 зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano, за кермом якого був 27-річний водій.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Мazda 626 загинув на місці події, а його 20-річний пасажир, а також водій автомобіля Opel Movano госпіталізовані до лікарні. Обставини аварії та інші дані водіїв встановлюють слідчі.