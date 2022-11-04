Чоловік мив автомобіль Mercedes водою зі ставка

Луцькі муніципали склали протокол на чоловіка, який мив автомобіль на березі ставка. Йдеться про ставок у селі Теремно, біля якого облаштований міський пляж і влітку купаються відпочивальники. За порушення правил благоустрою водію Mercedes загрожує до 1360 грн штрафу.

Про інцидент у Теремно департамент муніципальної варти Луцька повідомив у п'ятницю, 4 листопада. Під час огляду території інспектор відділу контролю за благоустроєм помітив чоловіка, який мив автомобіль Mercedes біля Теремнівських ставків.

«У такий спосіб громадянин вирішив, як кажуть, «вбити» двох зайців: і авто чисте, і така собі сумнівна економія на послузі миття. Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону, забруднені мастилом водойма та узбережжя», – зазначають муніципали.

На порушника склали адмінпротокол за ст. 152 КУпАП (порушення правил у сфері благоустрою). Чоловікові загрожує від 340 до 1360 грн штрафу.