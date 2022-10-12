Чоловік залишив на лобовому склі автомобіля записку для інспекторів

У Луцьку з власника мікроавтобуса Opel Movano стягнули вже 7,8 тис. грн за неправильне паркування. Загалом щодо нього відкрили 44 виконавчі провадження, 19 з них він вже оплатив. Про черговий штраф, виписаний на власника мікроавтобуса, прес-служба департаменту муніципальної варти повідомила у середу, 12 жовтня. Водій не заплатив за паркування на платній парковці на вулиці Карпенка-Карого.

«Сьогодні зухвалого власника даного транспортного засобу було в черговий раз притягнуто до адміністративної відповідальності. Замість того щоб сплатити 10 грн за послугу з користування майданчиком для платного паркування, чоловік сплачує виконавчі провадження та подвійний розмір штрафу», – йдеться у повідомленні.

Як видно на фотографіях, на лобовому склі мікроавтобуса розміщений напис «штраф без причини – признак дурачини і хабарництва».

У муніципальній варті повідомляють, що наразі на власника цього мікроавтобуса відкрито 44 виконавчі провадження. З них 19 вже оплачені на загальну суму 7,8 тис. грн без врахування оплати виконавчих зборів.