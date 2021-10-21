У поліції застерігають, що неправдивий виклик є адмінправопорушенням

У Луцьку поліція отримала виклик від жінки, яка скаржилась на те, що її видалили з чату ОСББ. Інцидент стався ввечері 19 жовтня. Патрульні обмежились усними консультаціями та закликали громадян не викликати поліцію без потреби, оскільки це адмінправопорушення.

Про курйозний випадок повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині. У вівторок, 19 жовтня, близько 22:00 поліцейським надійшло повідомленні про конфлікт сусідів. Виявилось, що вони сварились через те, що чоловік видалив жінку з групи учасників ОСББ.

«Патрульні ретельно вислухали усіх учасників подій, з’ясували деталі, поспілкувалися з громадянами та надали чіткі роз’яснення щодо врегулювання ситуацій та попередженню їх повторному виникненню», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція періодично отримує такі незвичні виклики. Наприклад, цього ж дня до волинських патрульних звернулась власниця автомобіля, яка повідомила, що авто викрали. У процесі пошуків виявилось, що жінка просто забула, що припаркувала його на іншому місці. Громадян закликають не викликати поліцію без потреби, оскільки це адмінправопорушення, яке передбачає 119 грн штрафу.

У травні львівські патрульні повідомляли про аналогічний випадок у Львові. Чоловік звернувся до поліції, бо його припаркований автомобіль нібито зник. Втім, патрульні знайшли його біля сусіднього будинку. За неправдивий виклик поліції на нього склали адмінпротокол.