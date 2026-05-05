Після зими на вул. Винниченка сильно пошкоджене дорожнє покриття

У п’ятницю, 8 травня, у Львові через ремонтні роботи закриють для проїзду частину вулиці Винниченка – від вул. Лисенка до вул. Кривоноса. Роботи триватимуть орієнтовно місяць. Львівська міська рада просить водіїв врахувати це під час планування маршруту.

На цій ділянці вулиці Винниченка повністю оновлять дорожнє покриття, впорядкують тротуари та облаштують два острівці безпеки. Також упорядкують паркування для приватних авто й автобусів, щоб зробити простір зручнішим і безпечнішим для водіїв і пішоходів.

«Ця ділянка є важливою для об’їзду центру міста. Після зими її стан суттєво погіршився, тому ремонт тут необхідний. З п’ятниці починаємо роботи. Завершити ремонт плануємо орієнтовно до 8 червня. На цей час ділянку від вул. Лисенка до вул. Кривоноса повністю перекриють для транспорту. Просимо мешканців і водіїв врахувати це під час планування маршрутів і поставитися з розумінням до тимчасових незручностей», – прокоментували у Галицькій районній адміністрації.

На час перекриття проїзд до вул. Кривоноса та вул. Замкової організують через вул. Лисенка — далі вул. Міклухо-Маклая та вул. Гуцульську з виїздом на вул. Кривоноса.

Площа робіт становить понад 3 тис. м². Роботи виконуватиме підрядна організація ТОВ «Шляховик» із відтермінуванням оплати.

У березні на вул. Винниченка провели ямковий ремонт на лівій смузі. Після цього її відкрили для руху, а праву залишили закритою до початку суцільного асфальтування.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 квітня Львівська міська рада перейменувала іншу частину вул. Винниченка – від вул. Личаківської до вул. Просвіти, включно зі сквером На Валах – на честь вбитого нардепа, Героя України Андрія Парубія. Цю локацію обирали за погодженням із родиною Андрія Парубія.