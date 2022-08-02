Мешканець Рівненщини продавав через Telegram психотропи

Львівські поліцейські затримали 24-річного жителя Рівненської області, який продавав психотропні речовини через Telegram. Він робив у місті закладки, а потім скидав інформацію про місця розташування покупцям.

Затримали закладника 1 серпня на вулиці Володимира Великого.

«У зловмисника було виявлено 8 згортків із психотропною речовиною, зовні схожою на «PVP». Також у місцях закладок, які зловмисник встиг зробити, поліцейські вилучили 22 розфасовані згортки з психотропним засобом», – повідомили у поліції області.

Під час обшуку в орендованому помешканні поліцейські вилучили таблетки та пакетики з порошкоподібною речовиною, зовні схожі на амфетамін, «екстазі» та «PVP». Усі речовини вилучили на експертизу.

Підозрюваного помістили його в ізолятор тимчасового тримання, суд обере йому запобіжний захід.