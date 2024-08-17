Ігореві Северенчуку було 30 років

У суботу, 17 серпня, у Львові попорощались із полеглим під час операції у Курській області містянином Ігорем Северенчуком. Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні у Львові попрощалися з 30-літнім Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області РФ. У Ігоря залишилися батьки, дружина, син та брат», – йдеться у повідомленні Андрія Садового.

Разом із Ігорем Северенчуком у Львові попрощались із 43-літнім львів’янином Любомиром Крамарівським, який загинув на Сумщині. У нього залишилися батьки, вагітна дружина, однорічна донька та брат. Також в останню дорогу провели 44-літнього львів'янина Георгія Окула, який загинув на Луганщині. В нього залишилися мама, сестри, племінники та кохана дівчина.

Курська операція Сил оборони України почалась вранку 6 серпня 2024 року. Всього за кілька днів передові загони українських військ просунулись вглиб Росії на кілька десятків кілометрів і взяли під контроль понад 1000 км2 території, включно із містом Суджа.