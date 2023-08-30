Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові показав відреставровану ікону, яку представить на виставці «Воскресіння». Це «Нерукотворний образ» другої половини ХVІ ст. Ікона врятована з церкви Різдва Пресвятої Богородиці зі с. Коросно (тепер – Польща), її передали до музейної збірки після експедиції 1930 року.

«Вона – один із показових зразків "Нерукотворного образу" в українському іконописі того періоду. На зображенні бачимо Спасителя з лагідним виразом лику, зі світлим волоссям, спокійним, відведеним вбік поглядом карих очей. Обабіч Нього урочисто стоять архангели, підтримуючи біле полотнище, оздоблене орнаментом, подібним до народної вишивки», – описують ікону музейники.

Ікона до та після реставрації (фото Нацмузею)

Давню ікону відреставрувала Соломія Мокрій. На образі були значні забруднення, потемніння захисного шару та записи на обрамленні.

У середу, 20 серпня, Нацмузей вперше показав її після реставрації. Згодом ця пам’ятка українського іконопису буде експонуватися на виставці «Воскресіння», основна ідея якої – показати образ Христа в українському іконописі як Відкупителя та Суддю. Зазначимо, що більшість зібраних для виставки ікон XVI ст. з різних міст і сіл заходу України. А цей образ – з колишньої греко-католицької церкви, яка зараз переобладнана на костел в межах Польщі.

Коросно – колишнє бойківське, а зараз прикордонне село в Підкарпатському воєводстві Польщі, де до Другої світової війни проживали здебільшого українці. До 1951 року належало до Дрогобицької області, потім перейшло до Польщі. Там досі збережена дерев’яна греко-католицька церква Різдва Богоматері 1799 року, її попередниця там стояла з 1558 року. Раніше вона належала УГКЦ, після виселення українців перетворена на костел. Зазначимо, що багато давніх ікон з кириличними написами з греко-католицьких церков Надсяння можна оглянути в музеї Перемиської землі у Перемишлі.