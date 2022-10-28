25 жовтня бабуся без дозволу мами вивезла дівчинку до Львова

Поліція Одеської області оголосила у розшук 7-річну Маргариту Бербень, яка поїхала з бабусею із Одещини на Львівщину та зникла. Із власних джерел у поліції ZAXID.NET відомо, що бабуся без дозволу мами забрала дитину з Одеси до Львова.

Як повідомили у поліції, 25 жовтня неповнолітня Маргарита Бербень разом із бабусею поїхала у Львівську область і зникла. Обставин зникнення дівчинки, а також місце перебування бабусі в поліції не розголошують.

Як відомо ZAXID.NET із власних джерел у поліції, мама Маргарити Бербень планувала виїхати з нею за кордон і вже виготовила для цього відповідні документи. Аби зашкодити цьому, бабуся дівчинки без дозволу батьків забрала її та поїхала у Львів. Після цього мама дитини заявила у поліцію про зникнення.

На вигляд дівчинці 6-8 років, зріст – 125-130 см, щільної статури, має темно-русяве волосся середньої довжини та карі очі. У день зникнення була одягнена у спортивний костюм, коричневу шапку, сіру куртку, білі кросівки.

Усіх, хто може знати місце перебування дівчинки, просять телефонувати у поліцію за номерами: (048) 779 42 88, (068) 903 68 57 або на спецлінію «102».