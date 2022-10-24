У Сокалі на Львівщині розшукують 27-річну жінку, яка покинула свою дитину. Жінка залишила однорічного хлопчика своєму 21-річному братові, який не має постійного місця проживання, і зникла.

Начальниця «Служби у справах дітей» Сокальської міськради Ірина Ващук розповіла ZAXID.NET, що 27-річна уродженка Сокаля виховувала дитину сама як одинока мама. Жінка не мала постійного місця проживання, винаймала різні помешкання. У середині жовтня вона передала дитину у візочку своєму 21-річному братові і зникла.

21-річний дядько хлопчика, який теж не має постійного місця проживання, ночував з дитиною у кількох друзів. А далі не знав, що робити з дитиною, та 21 жовтня звернувся у Службу у справах дітей. Тоді з’ясувалося, що мама хлопчика зникла ще 10 днів тому і де вона перебуває – невідомо.

Посадовці Служби у правах дітей склали акт про знайдену дитину та повідомили в поліцію, яка оголосила жінку в розшук. Хлопчика обстежили медики – він здоровий і активний. Його поселили в дитячий будинок у Львові, де він під наглядом та в безпеці.

«Наскільки пояснив брат, мама зв’язалася з якимись хлопцями і провадить аморальний спосіб життя. Жінка не оформляла допомоги на дитину. Це питання, відповіді на які може дати лише мама, коли ми її знайдемо», – каже Ірина Ващук.

Зі слів посадовиці, коли жінку знайдуть, її притягнуть до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків, а в подальшому їй може загрожувати позбавлення батьківських прав.

«Ми беремо таку дитинку на облік, півроку спостерігаємо за мамою – за виконанням нею батьківських обов’язків. Дитинка може перебувати в закладі, щоб мама мала можливість стати на ноги, знайти роботу, місце проживання, налагодити свій побут. Тоді жінка може звернутися про повернення дитини в сім’ю. Якщо мама не буде цікавитися дитиною цих півроку, тоді буде стояти питання про позбавлення її батьківських прав», – пояснила Ірина Ващук.