Франківський районний суд Львова виніс вирок старшому солдату Андрію К., який придбав підроблений документ про встановлення групи інвалідності своєму батьку, на підставі якого намагався звільнитись із військової служби. Суд зобов’язав військового сплатити штраф.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, уродженець Червонограда, старший солдат Андрій К. цьогоріч у березні домовився із невстановленими слідством особами про виготовлення підробленого документа, яким його батьку начебто встановили другу групу інвалідності. За виготовлення підробки він заплатив 63 тис. грн та отримав фіктивний документ поштою.

Андрій К. вирішив використати підробку, щоб звільнитись із військової служби у Нацгвардії. Однак після подання рапорту із долученням цього документу, схему військового викрили. Правоохоронці відкрили щодо уродженця Червонограда кримінальну справу за фактом використання підробленого документа та пособництва у його виготовленні. У матеріалах справи є заява обвинуваченого, у якій він визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Світлана Мартьянова, яка дослідила усі матеріали та визнала Андрія К. винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – 1700 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.