Франківський райсуд Львова визнав львів’янина винним у незаконному використанні ознак приналежності до Служби безпеки України (СБУ). За адмінправопорушення суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у лютому, вранці 28 січня 2025 року патрульні зупинили авто Mercedes-Benz GLE 250d біля McDonald’s на Володимира Великого у Львові. Водій був одягнений у військову форму з розпізнавальними знаками СБУ та представився поліцейським військовим СБУ, показавши посвідчення з написом «Служба безпеки України» та вкладеними пластиковими картками «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю».

Щодо Володимира Масяка склали адмінпротокол за ч.1 ст.184-3 КУпАП через незаконне використання ознак приналежності до СБУ. Під час розгляду справи львів’янин визнав свою провину та просив суворо не карати. У постанові не вказано причини вчинку чоловіка.

Справу розглянув суддя Ігор Чорний, який дослідив усі матеріали, визнавши чоловіка винним у адмінправопорушенні. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.