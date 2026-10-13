У Львові тестують новий спосіб утилізації опалого листя
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 жовтня
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У вівторок, 13 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Росія атакує Львівщину реактивними БпЛА. Мешканці Мурованого розповіли про перші хвилини після удару.
- Казначейство й надалі не проводить платежі. Яка ситуація із виплатами на критичних підприємствах Львова.
- Заслухали аргументи сторін. Львівська міська рада через суд намагається повернути громаді землю, де колись працював ринок «Добробут».
- Інший підхід до переробки опалого листя. Експеримент проводять із листям гіркокаштана та волоського горіха.
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