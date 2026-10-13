Богдан Панкевич був депутатом ЛОР п'ять місяців

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 13 жовтня, розгляне заяву про дострокове припинення повноважень депутата від Української Галицької партії Богдана Панкевича.

Підставою для такого рішення стала заява депутата Богдана Панкевича, подана ним 3 липня 2026 року – через п’ять місяців після того, як він став депутатом обласної ради.

Сам Богдан Панкевич пояснив складання мандату проблемами зі здоров’ям.

68-річний Богдан Панкевич став депутатом Львівської облради на початку лютого 2026 року. Він замінив у облраді вже колишнього депутата Івана Щурка, якого «Українська Галицька партія» відкликала через порушення партійної дисципліни.

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Раніше у 2010-2014 роках Богдан Панкевич був депутатом Львівської міськради, також працював у наукових, управлінських та виконавчих структурах. Був почесним консулом Королівства Нідерланди у Львові (1996-2016). Він є одним із засновників Української Галицької партії, у 2016-2018 роках – був головою політради партії.

Оновлено. За дострокове припинення повноважень Богдана Панкевича проголосували 60 депутатів.