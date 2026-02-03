68-річний Богдан Панкевич став депутатом Львівської облради

У вівторок, 3 лютого, у Львівській облраді склав присягу новий депутат – представник фракції «Української Галицької Партії» Богдан Панкевич.

На засіданні заступник голови Львівської обласної територіальної виборчої комісії зачитав постанову від 24 листопада 2025 року про реєстрацію Богдана Панкевича депутатом Львівської обласної ради, після чого новий депутат склав присягу.

68-річний Богдан Панкевич замінив у Львівській облраді вже колишнього депутата Івана Щурка, якого «Українська Галицька партія» відкликала через порушення партійної дисципліни.

Раніше у 2010-2014 роках Богдан Панкевич був депутатом Львівської міськради, також працював у наукових, управлінських та виконавчих структурах. Був почесним консулом Королівства Нідерланди у Львові (1996-2016). Він є одним із засновників Української Галицької партії, у 2016-2018 роках – був головою політради партії.