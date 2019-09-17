У Львові тривають дні профілактики опіків у дітей

Навіть одна порція гарячої кави може бути смертельно небезпечною для вашого малюка. Адже одне горнятко окропу — це 30% опіків тіла для дитини 3-річного віку. Тож, аби зменшити кількість дітей, які отримують у побутових умовах опіки, у Львові вже кілька років поспіль проводять дні профілактики. Акція стартувала, а до 30 вересня батькам розповідатимуть про небезпеки та роздаватимуть інформаційні буклети.

80% опіків трапляються на домашній кухні чи у ванній кімнаті. Часто батьки, тримаючи малечу на руках, п'ють чи їдять гаряче, або ж залишають окріп на краю стола чи взагалі на підлозі. Такі ситуації вкрай небезпечні, адже малюк щодня росте, і те, до чого він не міг дотягнутися ще вчора, сьогодні може його смертельно травмувати. За статистикою дитячі опіки – друга травма за кількістю випадків від якої страждають малюки. А за наслідками та тривалістю лікування – чи не найважча.

«В Україні щороку близько 10 тис. дітей отримують опіки, 25-40 дітей помирають. У Львівській області за даними нашого опікового відділення, яке розташоване у 8-ій міській клінічній лікарні, лікується приблизно 700 дітей щороку», – зазначив Володимир Зуб, начальник міського управління охорони здоров'я.

Якщо ж дитина таки обпеклась, важливо правильно надати першу допомогу.

«При опіках такий світовий стандарт: охолодити, зняти дію теплового агента. І це дуже важливо робити в перші 5-7 хв. Якщо рани охолоджують, значить температура зменшується і глибина опікового ураження тоді менша, набагато простіше лікувати», – розповів Василь Савчин, завідувач опікового відділення 8-ої міської клінічної лікарні.

Також треба зняти одяг із обпеченої ділянки, знеболити, обгорнути тканиною, намоченою в холодній воді. Якщо ж опік від побутової хімії – промивати під протічною водою впродовж 25 хвилин. У жодному разі рану не можна обробляти кремами, оліями, спиртом чи іншими засобами. Це може лише поглибити опік.