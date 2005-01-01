У Львові цього року відкриють нові станції велопрокату

Сервіс велопрокату NextBike відкрив у Львові літній сезон, попри погодні умови. 24 станції муніципального велопрокату у Львові вже працюють, частину ще укомплектовують. Загалом цього сезону будуть доступні 140 велосипедів по місту.

Цього року в сезонному і місячному абонементі безкоштовний пробіг збільшили з 30 хвилин до години. Ті ж, хто використовують виключно разові поїздки, за першу годину користування заплатять лише 20 гривень. Раніше це було від 50.

«В ідеалі ми планували на місто Львів близько 100 станцій і 1000 велосипедів. Приблизно така сама кількість у Кракові. Якщо брати такі європейські міста, як Варшава, то вони пішли далеко вперед за підтримки уряду. В них є біля 5000 тисяч велосипедів і 1000 станцій», ‒ зазначив у коментарі ZAXID.NET керуючий системою муніципального велопрокату Роман Сав'як.

На сьогодні у системі NextBike зареєстровано вже понад 10 тисяч користувачів. Серед таких активних роверистів і львів'янин Роман. Попри холод, він вже відкрив сезон ‒ їздить на роботу. Каже, має і власний велосипед, але прокат для нього зручніший.

«Є така модель шерінг. Зараз в Європі це розповсюджено і в усьому світі. Ти не маєш свого, ти ділишся цим і це нормально і зручно. Ти покористувався і поклав той велосипед і пішов собі далі і не переживаєш, що з ним станеться», ‒ каже роверист Роман Коваль.

Велоінфрастуктура Львова на сьогодні налічує вже близько 100 кілометрів велодоріжок. Найбільше велосмуг у Шевченківському районі. Поки що найменше в Личаківському. Цьогоріч веломережу розширять ще на 20 кілометрів.

«Цього року в нас в бюджеті розвитку закладені кошти на продовження велодоріжки по Чорновола-Варшавській-Замарстинівській. І таким чином в нас буде досить великий сегмент, а це велодоріжка на Брюховичі. З Брюховичів, не з'їжджаючи з велодоріжки, можна буде доїхати майже до оперного», ‒ зазначив радник міського голови з питань розвитку велоінфраструктури Олег Шмід.

Тим часом розширити мапу муніципального велопрокату обіцяють вже до літа. Зокрема, нові станції можуть з'явитись в районі вулиць Пасічної, Зеленої, Личаківської. А також в північній частині міста ‒ на Богдана Хмельницького та Грінченка.