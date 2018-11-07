У Львові у трамваї №7 вандали відірвали термінал для оплати проїзду

Пасажирів, які стали свідками інциденту, просять повідомити деталі ЛКП «Львівелектротранс»

У вівторок ввечері, близько 21:00, у Львові у трамваї №7 невідомі відірвали термінал «ПриватБанку», призначений для безготівкової оплати проїзду. Відірваний термінал під час огляду салону помітив водій трамваю. У ЛКП «Львівелектротранс» підозрюють у скоєному хуліганів.

«Після кожної поїздки на кінцевій зупинці водій трамваю зобов'язаний перевіряти салон. Під час огляду він помітив відірваний термінал на підлозі салону», — повідомив ZAXID.NET речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Вартість пошкодженого терміналу складає 4200 грн. Зламаний пристрій передали «ПриватБанку», який обслуговує ці термінали в електротранспорті. Наразі невідомо, чи вдасться його відремонтувати. Пасажирів, які стали свідками інциденту, просять повідомити деталі ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, оплату проїзду за допомогою терміналу й банківської картки в електротранспорті Львова почали впроваджувати на початку квітня цього року. Станом на сьогодні у трамваях і тролейбусах Львова встановлено близько сотні банківських терміналів. Зі слів Іван Бондара, електронною оплатою проїзду користуються лише 10% пасажирів електротранспорту. Оплата проїзду через QR-код сьогодні більш популярна, ніж купівля квитка у банківському терміналі. Безготівкову оплату проїзду через мобільний додаток Приват24 та QR-код у Львові впровадили у січні 2017-го.