Однією з фестивальних локацій стане замок у Свіржі

У Львові відбудеться V Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв «Вежа», який триватиме з 29 вересня до 1 жовтня.

Цьогоріч фестиваль пройде під гаслом «Час України: нове місце України в світі». «Вежа» покаже мистецькі проекти українських архітекторів, дизайнерів, художників, створених під час війни, розкаже про досягнення українців, що працюють у галузі архітектури, мистецтва та інноваційних технологій. В програмі заходу: лекції, воркшопи, презентації нових українських архітектурних об’єктів, а також екскурсії, пленери, заплановано нетворкінг та численні дискусії. Учасниками фестивалю стануть відомі українські та європейські архітектори.

Зокрема у фестивалі візьмуть участь Александр Яніцький, польский митець, який зробив інсталяцію-перформанс Black Satori у Свіржі у межах Вроцлавського бієнале 2023; Пьотр Кухач, відомий польський архітектор, який до кінця 2022 року очолював Палату архітекторів Польщі, Фабіо Гріллі, італійський архітектор, старший менеджер з проектування у EMMAR (Дубаї, ОАЕ).

Подію організатори заходу спланували провести у трьох локаціях: першого дня – у Пороховій вежі, другого – у Свірзькому замку, останній день пройде у спортивно-розважальному центрі «Leoland» (раніше палац спорту «Україна»).

Також у рамках фестивалю можна буде побачити, як представляли Україну на Венеціанській архітектурній бієнале та Лондонській бієнале дизайну, а також увійти у штучне озеро в центрі Львова, щоб прочитати книгу, побачити концепт нового музею Марії Приймаченко, відвідати безліч унікальних екскурсій. Повну програму можна побачити тут.

Україна на бієнале

В травні 2023 р. відбулися одразу дві бієнале світового масштабу, на яких, попри війну й важку економічну ситуацію, Україна все ж була представлена. У Венеції наш національний павільйон складався з двох частин, які мали спільну назву Before the Future. Одна розповідала про бомбосховище. Інша був присвячений темі землі, яка теж набула нових значень після початку вторгнення. 30 вересня відвідувачі фестивалю «Вежа» зможуть подивитися представлений в ті дні у Венеції фільм «Голос українських архітекторів».

Експозиція «Найтемніша година перед світанком» (фото London Design Biennale)

З Лондонської ж бієнале дизайну до Львова приїде повна експозиція «Найтемніша година перед світанком» (The Darkest Hour is just Before Dawn), яка мовою дизайну розповідає про ініціативи української креативної спільноти попри кризові часи.

Водойма комфорту і дискомфорту

Біля того ж Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа» ландшафтні дизайнери, виробники басейнів, майстри по світлу, волонтери, студенти-архітектори побудували водойму – квадрат трави, в який вписане коло води, а посеред води стоять оздоблені травою стільці. На одному зі стільців – книжка. Але до стільців немає ніякого місточка чи доріжки. Щоб дістатися до центру, сісти на стілець і зазирнути в книгу, треба буде по-справжньому намочити ноги.

«Це про комфорт і його ілюзію. Щоб дістатися справжнього куточка затишку й спокою, треба зробити крок і поринути в дискомфорт – пройти по воді. Зараз люди втікають від реальності, замикаються в собі, в своїй уявній зоні комфорту. Але це ілюзія. Щоб дійти до мети, обов’язково треба залишити мушлю», – пояснює авторка інсталяції, архітекторка, фешн-дизайнерка Юля Шемчук.

Концепти, пленери, екскурсії

Також на фестивалі «Вежа» можна буде поринути у віртуальну реальність й прогулятися трьом об’єктами модернового Києва: це Крематорій, «Літаюча тарілка» на Антоновича і бібліотека ім. Вернадського. VR-стенд від Savekyivmodernism демонструвався раніше на Zurich Design Weeks. Зазирнути в майбутнє пропонує дизайнерка Вікторія Якуша, яка розробила концепцію музейного комплексу Марії Примаченко «Шлях Марії». Раніше його можна було побачити в Saatchi Gallery в Лондоні, тепер на фестивалі «Вежа» в перший день фестивалю у Пороховій Вежі. Попередній музей в Іванкові на Київщині знищили окупанти, новий дизайнерка пропонує відкрити в селі Болотня, де художниця прожила все життя.

VR-стенд від Savekyivmodernism на Zurich Design Weeks (фото Zurich Design Weeks)

І VR-стенд, і презентація музею пройдуть у Свіржі поряд Львова – там, у знаменитому Свірзькому замку проходитиме другий день фестивалю. З цікавинок цього дня – екскурсія фортецею й традиційний художній пленер, який від давніх часів проводять архітектори. За словами кураторки мистецької частини фестивалю Зірки Савки, малювати будуть фортецю, навколишню природу, людей, навіть абстракцію – обмежень немає. Малюнки будуть продаватися на аукціоні, а кошти підуть на благодійні збори.

Проект «Шлях Марії» (фото yakusha.studio)

Найбільше цікавих екскурсій проходитиме в третій день фестивалю: логістичний комплекс PORT, Арт-центр «Фабрика повидла», храм Згромадження отців оріоністів, який спроектував Маріо Ботта, новий львівський офіс UNESCO й багато іншого. Щоб потрапити на екскурсії треба зареєструватися на сайті фестивалю у перший його день, 29.09.2023

Нагадаємо, що V Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв «Вежа» відбудеться у Львові напередодні Міжнародного дня архітектора з 29 вересня по 1 жовтня 2023 р.