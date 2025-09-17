Натхненниками проєкту стали військові

17 вересня у Львівській національній філармонії відбудеться студійний запис симфонічного проєкту «Ода стійкості – симфонії свободи у часи випробувань». Ініціаторами проєкту стали військовослужбовці 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ в межах програми «Культурний штурм».

Цей проєкт уже відомий українцям – торік він прозвучав на концертах у Києві, Запоріжжі, Одесі, Черкасах та Львові. Тепер ініціатива переходить у новий формат: музичний запис стане основою документального фільму та мультимедійних матеріалів, які планують показати на міжнародних культурних подіях, зокрема в Італії та Німеччині.

У Львові прозвучать твори, написані в умовах війни. Серед них – «Концерт для вцілілого роялю» Влада Солодовникова, «Концерт №1 “Український”» італійського композитора Габріеле Денаро, а також симфонічні версії творів українських класиків Віктора Косенка та Бориса Лятошинського.

Запис стане частиною 10-хвилинного фільму, який міститиме інтерв’ю з українськими, італійськими та німецькими композиторами. Для міжнародної аудиторії його підготують із дубляжем і субтитрами кількома мовами.

Реалізують проєкт за підтримки Українського культурного фонду.