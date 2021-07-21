Найбільший медичний центр України відкриють у Львові

Масштабний медичний комплекс MonoDoctor, площею понад 25 000 м2, вже невдовзі запрацює у Львові. Проєкт передбачає абсолютно нову модель організації діяльності приватного медичного центру, яка надає лікарям усі послуги, необхідні для якісної приватної медичної практики, а пацієнтам – сучасний відмінний сервіс.

120 облаштованих медичних кабінетів для трьох сотень лікарів, операційні відділення, стаціонар, лабораторія, реабілітаційний центр, стоматологія, косметологія, аптека, оптика та сучасний діагностичний центр – лише частина того, що пропонує медичний комплекс своїм лікарям та пацієнтам. Також для відвідувачів центру передбачені й додаткові зручності – такі як кав’ярня, просторий паркінг, дитяча кімната тощо.

Загалом модель роботи MonoDoctor пропонує лікарям облаштовані кабінети з обладнанням експертого класу. Окрім цього – бухгалтерський та юридичний супровід, маркетингові послуги та додаткові можливості для підвищення кваліфікації та постійного професійного розвитку.

«Наш основний принцип – повага до праці Лікаря. Людина, яка відповідає за наше здоров’я і життя повинна бути фінансово забезпеченою, незалежною та працювати у найкомфортніших умовах», – наголошують засновники медичного центру.

Дотримання таких професійних цінностей та реалізація практичних задумів дозволяє об’єднати найкращих, найперспективніших та найбільш вмотивованих медиків. Тому ще на етапі реалізації проєкту, MonoDoctor претендує стати тим медичним закладом, який запропонує кардинально нову філософію медичної справи в Україні.

Перший 5-поверховий об’єкт медичного комплексу вже готується до введення в експлуатацію на вулиці Залізнична, 7. Попередньо відкриття заплановане на початок 2022 року. А засновники проєкту зізнаються, що в планах – не один медичний хаб, а ціла масштабна мережа по всій Україні, яка дозволить не просто кардинально розширити можливості регіональної медицини, а претендує підняти всю українську медичну систему на абсолютно новий якісний рівень європейських та американських стандартів.