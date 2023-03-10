Регіональний центр очолить Анна Кузюта, яка півроку керує Офісом підтримки військовослужбовців та їхніх сімей у Львові

У Львові відкриють Західний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це 10 березня повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Такий центр буде вже четвертим в Україні, представництва вже працюють у Миколаєві, Харкові та Вінниці. Регіональний центр у Львові відкриють на вул. Коперника, 17 наступного тижня, його очолить керівниця Офісу підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей Анна Кузюта. У центрі надаватимуть усі необхідні послуги, щоб допомогти родинам наших захисників та захисниць, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

10 березня у Львівській ОВА провели установчу нараду щодо відкриття та сприяння діяльності регіонального центру.

«У громадській приймальні консультуватимуть щодо юридичних та процедурних питань, державних соціальних зобов’язань, які гарантують, коли воїн потрапляє у полон. Щодня контактуватимуть із людьми, чиї рідні перебувають в полоні чи зникли безвісти. Це ефективний механізм роботи», – зазначив Максим Козицький.

Керівник напряму роботи з родинами полонених Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк додав, що в Координаційному штабі постійно присутні представники всіх сил безпеки та оборони, які мають доступ до відомчих баз даних. Таким чином відвідувачі можуть отримати всі необхідні послуги за принципом «єдиного вікна».

«У Штабі працює вісім робочих груп. Вони займаються, зокрема, соціальними напрямами, питаннями реабілітації, постізоляції та реінтеграції, питаннями міжнародного співробітництва», – розповів Юрій Таранюк.

Додамо, що у Львові від червня 2022 року працює Офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. У ньому допомагають воїнам та їхнім близьким, консультують, надають супровід.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими створили 11 березня 2022 року. Його головою є начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Це єдиний уповноважений орган в Україні, який займається питаннями військовополонених. Завдяки його роботі вдалось повернути додому близько 2 тисяч полонених українців.