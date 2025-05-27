Переправник використовував підроблене посвідчення працівника Нацполіції

Поліцейські спільно з прикордонниками затримали у Львові 32-річного мешканця Чернівців та його спільника зі Львівщини, які за 18,2 тис. доларів організували військовослужбовцю втечу з армії та виїзд за кордон.

Як повідомили у вівторок, 27 травня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та регіональному управлінні ДПСУ, за 18,2 тис. доларів 32-річний чернівчанин та його 35-річний спільник зі Львівщини взялися влаштувати для військовослужбовця навчального центру втечу з місця служби та виїзд до країн Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску.

При цьому організатор незаконної оборудки задля маскування своїх дій використовував підроблений документ працівника Національної поліції України.

У Львові затримали організатора схеми для ухилянтів та його спільника

Гроші клієнт мав переказати як повну передоплату на криптогаманець. Підозрюваних затримали поблизу обмінника у Львові відразу після перерахунку коштів.

Затриманим повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи.