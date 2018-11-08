У Львові затвердили програму допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам

У Львові кваліфіковано надаватимуть допомогу постраждалим екзотичним тваринам

Під час засідання сесії Львівської міської ради 8 листопада депутати затвердили Програму надання допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у місті Львові на 2019-2023 роки.

Зокрема, ця програма передбачає створення сторінок у соцмережах, де фахівці з різних галузей, дотичних до охорони і порятунку тварин у онлайн режимі можуть надавати первинні консультації та скеровувати людей до фахових інституцій, які допомагають у перетриманні чи лікуванні тварин. Також у межах реалізації програми серед львів’ян проведуть просвітницькі акції щодо правильного поводження з дикими екзотичними тваринами.

Для популяризації гуманного ставлення до диких тварин міськрада видасть серії ілюстрованих буклетів стосовно окремих видів тварин, які найчастіше травмуються у місті і потребують допомоги.

Програмою передбачається забезпечення кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким й екзотичним тваринам у клініках та їхня подальша реабілітація, зокрема у притулок для диких та екзотичних птахів і тварин у Львівському еколого-натуралістичному центрі.

«В окремих випадках мешканці міста вилучають з природного стану тварин та птахів, не маючи належних умов та знань для їх утримання та догляду, що призводить до каліцтва та загибелі тварин, зменшення популяцій того чи іншого виду», - мовиться у додатку до програми.

Сьогодні серед тварин, які найчастіше приносять мешканці до еколого-натуралістичного центру, переважають птахи, зокрема голуб сизий, грак, горобець хатній, сорока, сойка, припутень та горлиця. Мешканці часто приносять цілком здорових пташенят, які ще не навчилися літати. Серед ссавців переважно приносять здорових їжаків і зайченят.

У притулок для диких та екзотичних тварин і птахів з вересня 2017 року до вересня 2018 року за допомогою звернулося близько 400 осіб, які підібрали постраждалих диких та екзотичних тварин на території міста та області. 25% принесених тварин з різних причин загинуло, понад 60% тварин після надання ветеринарної допомоги повернули у природу, а 15% тварин передали для подальшого догляду мешканцям міста.

Також у Львові планують створити «Соколину службу», яка має регулювати чисельність сизих голубів, однак у програмі не вказується, як саме вона працюватиме.

Вартість реалізації цієї програми становить 2,19 млн грн.