У Львові облаштують 75 зон для вигулу собак

У Львові нараховують близько 40 тисяч домашніх собак.

У четвер, 8 листопада, на сесії Львівської міської ради презентували стратегію створення інфраструктури для належного вигулу собак у місті на 2018-2023рр. Згідно із презентованою дорожньою картою, впродовж 10 років у Львові планують облаштувати 75 зон для вигулу собак. Таким чином у місті хочуть запровадити культуру вигулу собак та зменшити конфлікти між мешканцями і власниками чотирилапих.

Сьогодні у Львові налічують близько 40 тисяч домашніх собак. Втім, інфраструктура для їх вигулу у місті практично відсутня. Лише 16% міських ділянок, призначених для вигулу собак, є придатними. Решту не мають спеціального ознакування, не огороджені та занедбані. Зараз у Львові належним чином оснащені лише три майданчика для вигулу собак — у парку Франка, на вул.Стрийській, 75 та на вул.Миколайчука.

Візуалізація малого майданчика для вигулу собак на вул. Стрийська, 75, загальною площею 600 м2

«Минулого року бюджетним коштом облаштували майданчик для вигулу собак на вул.Стрийській,75. І він сьогодні успішно працює. Також раніше за грантові кошти 40 станцій для вигулу собак встановили у Сихівському районі. Аналогічні дві станції встановлені ще у Галицькому районі. Зараз розглядаємо рішення про те, щоби ці станції обслуговувало ЛКП «Лев» і щоби там постійно були пакети для прибирання за собаками», — повідомила Ірина Маруняк, директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Загалом упродовж 2018-2023 років у Львові планують облаштувати 34 прогулянкові маршрути, 24 вигульні майданчики та 17 тренувально-вигульних майданчиків для собак. Загальна вартість усіх об’єктів складе 23,5 млн грн.

«Реалізація цієї стратегії розрахована на 2018—2023 роки. Не обов’язково одразу виділяти 23,5 млн грн на майданчики для собак. Плани можна втілювати поступово, виділяючи кошти по мірі їх надходження. Частину коштів можна виділити цього року, частину — наступного», — наголосила Ірина Маруняк.

Облаштувати зони для вигулу собак планують:

Сихівський район: прогулянкові маршрути — вул.Освицька, 3, Сихівська гімназія. Вигульні майданчики – вул.Скрипника (біля поліклініки), вул.Антоненка-Давидовича, 1, вул.Соняшникова, 20а, вул. Довженка, 2 (Укртелеком), Парк «Залізні води», вул.Коломийська – біля 93 школи. Тренувально-вигульний майданчик у Парку ім. Папи Римського Івана Павла ІІ.

Личаківський район: прогулянкові маршрути – Погулянка, Центр дитячої творчості, вул.Новознесенська, 2, сквер на вул.Водогінна, 2, вул.Водогінна, 15, вул.Зелена, 95-97, вул.Зелена, 113, вул.Вахнянина, вул.Керченська, 13, вул.Шафарика, 16. Вигульні майданчики —вул. Б.Хмельницького, 212, вул.Таджицька, 15-17, Личаківський парк, вул.Ковельська, 50. Тренувально-вигульні майданчики – Парк «Знесіння» (з боку вул. Чернеча гора), вул.Барвінських, 16, вул.Медової печери, 40.

Шевченківський район: прогулянкові маршрути – вул.Чигиринська, вул.Б. Хмельницького – біля скейт-парку, вул.Б.Хмельницького, 269 («Китайська стіна»), вул.Панча. Вигульні майданчики — вул.Щурата, 13-14, вул.Грінченка, 6, Парк 700-річчя, Парк Замарстинівський, вул.Промислова, 56 – біля ЛКП «Лев». Тренувально-вигульні майданчики – Сквер Віри та Надії на вул. Миколайчука, ділянка між вул. Липинського та вул.Лінкольна.

Франківський район: прогулянкові маршрути – вул.Кульпарківська, 129 (озеро), вул.В. Великого, 91 – алея біля СШ № 46, Піскові озера (вул.Чупринки), парк Горіховий гай, вул.Пулюя. Вигульні майданчики — В. Великого, 83. Тренувально-вигульні майданчики — Парк Боднарівка, сквер Геологів (вул.Коновальця).

Рясне: вигульні майданчики – вул.Шевченка, 338-406-412. Тренувально-вигульні майданчики – під лісом та на вул.Ковалика.

Рясне-2: тренувально-вигульний майданчик на вул.Величковського, 4.

Нагадаємо, 12 липня 2018 року депутати міської ради підтримали електронну петицію, яка стосується зобов'язання господарів собак прибирати за своїми тваринами у громадських місцях.