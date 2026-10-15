Хлопчик народився в салоні авто дорогою до медчиного закладу

У Львові під час поїздки у таксі Uklon жінка народила хлопчика. На згадку про подію мамі подарували рік безоплатних поїздок. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як йдеться у повідомленні, 12 жовтня жінка їхала до пологового будинку. Хлопчик народився в салоні авто дорогою до медчиного закладу. За кермом таксі перебувала водійка Леся, яка зберігала спокій і допомогла мамі та новонародженому малюку безпечно доїхати до пологового. У компанії також повідомили, що жінка та дитина почуваються добре.

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«І поки ми всі так чекаємо на хороші новини, одна маленька хороша новина вже з'явилася на світ», – повідомили у службі таксі.

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На згадку про цю подію український сервіс перевезень подарував мамі рік безоплатних поїздок, а водійці дитяче автокрісло та поїздки без комісій сервісу. У компанії зазначили, що це вже третій випадок за час роботи.