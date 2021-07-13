Вранці у вівторок, 13 липня, за допомогою радару TruCam львівські патрульні виявили водія, що їхав вул. Стрийською зі значним перевищенням швидкості – 162 км/годину. Йому доведеться сплатити 1700 грн штрафу.

Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, 25-річний львів’янин керував легковим авто Audi та їхав вул. Стрийською зі швидкістю 162 км/годину. За значне перевищення швидкості у межах населеного пункту (дозволена швидкість 50 км/годину) на водія склали постанову, яка передбачає 1,7 тис. грн штрафу. Порушника виявили за допомогою радару для вимірювання швидкості TruCam.

Львів’янин керував легковим авто Audi та їхав вул. Стрийською зі швидкістю 162 км/годину

Додамо, що на Львівщині поліцейські використовують 24 радари для вимірювання швидкості TruCam на таких локаціях.

Раніше ZAXID.NET також уклав карту з точними координатами комплексів автофіксації порушень ПДР (КАФів) в Україні. Зараз КАФи автоматично фіксують перевищення швидкості, а до кінця року система почне фіксувати й інші порушення – приміром, проїзд на червоний сигнал світлофора, порушення правил зупинки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо.

Після фіксації порушення інформація надходить до патрульної поліції, де розглядається поліцейським, який виносить постанову про штраф. Паперову постанову надсилають власнику авто.