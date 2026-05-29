У Мукачеві розірвали ще один договір на ремонт мереж зі скандальним підрядником
Це другий підряд, якого позбулася фірма через безпідставне затягування ремонту
Після позову прокуратури Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради розірвало договір на 20,9 млн грн з компанією «Реглес-С.І.С.». Це вже другий підряд, якого позбулася фірма через безпідставне затягування ремонтних робіт у місті.
Йдеться про договір на капітальний ремонт по вул. Підгородській, Михайла Загоскіна, Олександра Павлюка, Юлія Поневача, який передбачав реконструкцію інженерних мереж. У вересні 2023 року підряд без конкуренції отримало ТОВ «Реглес-С.І.С.», зобов’язавшись завершити роботи до 31 грудня 2024 року.
«Cторони підписали додаткові угоди, якими термін виконання робіт спочатку продовжили до кінця 2025 року, а згодом – ще на рік, до 31 грудня 2026 року. У позові ми наголошували на безпідставному затягуванні реалізації проєкту за бюджетні кошти», – розповіли у четвер, 28 травня, у Закарпатській обласній прокуратурі.
Після відкриття провадження сторони розірвали договір за взаємною згодою. Через це Господарський суд Закарпатської області закрив справу.
За даними Youcontrol, компанією «Реглес-С.І.С.» керує Ігор Федорняк, звільнений з посади директора Мукачівського водоканалу у 2021 році. Власниця фірми – донька ексчиновника Олеся Кочубей.
У 2023 році «Реглес-С.І.С.» без конкуренції виграло тендер вартістю 29 млн грн на реконструкцію системи водопостачання та водовідведення по вул. Героїв Гостомеля у Мукачеві. Після втручання правоохоронців у жовтні 2025 року Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради розірвало договір з підрядником, який безпідставно затягував проведення ремонту.