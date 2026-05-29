Йдеться про ремонт 4 вулиць вартістю 21 млн грн

Після позову прокуратури Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради розірвало договір на 20,9 млн грн з компанією «Реглес-С.І.С.». Це вже другий підряд, якого позбулася фірма через безпідставне затягування ремонтних робіт у місті.

Йдеться про договір на капітальний ремонт по вул. Підгородській, Михайла Загоскіна, Олександра Павлюка, Юлія Поневача, який передбачав реконструкцію інженерних мереж. У вересні 2023 року підряд без конкуренції отримало ТОВ «Реглес-С.І.С.», зобов’язавшись завершити роботи до 31 грудня 2024 року.

«Cторони підписали додаткові угоди, якими термін виконання робіт спочатку продовжили до кінця 2025 року, а згодом – ще на рік, до 31 грудня 2026 року. У позові ми наголошували на безпідставному затягуванні реалізації проєкту за бюджетні кошти», – розповіли у четвер, 28 травня, у Закарпатській обласній прокуратурі.

Після відкриття провадження сторони розірвали договір за взаємною згодою. Через це Господарський суд Закарпатської області закрив справу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними Youcontrol, компанією «Реглес-С.І.С.» керує Ігор Федорняк, звільнений з посади директора Мукачівського водоканалу у 2021 році. Власниця фірми – донька ексчиновника Олеся Кочубей.

У 2023 році «Реглес-С.І.С.» без конкуренції виграло тендер вартістю 29 млн грн на реконструкцію системи водопостачання та водовідведення по вул. Героїв Гостомеля у Мукачеві. Після втручання правоохоронців у жовтні 2025 року Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради розірвало договір з підрядником, який безпідставно затягував проведення ремонту.