Хаті понад 130 років, на територію скансену її перенеси із села Устеріки

У скансені у Крилосі реставрують дах 134-річної автентичної гуцульської хати-ґражди. На роботи виділено 1 млн грн грантових коштів. У музеї зазначають, що пам’ятка гуцульської архітектури опинилася під загрозою знищення, потребувала негайного ремонту покрівлі даху, що руйнувався роками

Музей етнографії Національного заповідника «Давній Галич» у селі Крилос розпочав реставрацію даху гуцульської хати-ґражди, побудованої 1889 року в селі Устеріки Верховинського району. Хата є музейним експонатом та унікальною пам’яткою автентичної дерев’яної гуцульської архітектури, яка опинилася під загрозою знищення і потребувала негайного ремонту покрівлі даху, що руйнувався роками.

«Цього літа ситуація стала критичною. Розроблений проєкт, поданий на програму Гьоте інституту з підтримки культурних та освітніх організацій, отримав перемогу. Затратність робіт і рахунок на 1 млн гривень фірма-підрядник виставила через унікальну технологію робіт та матеріалів, які мало чим відрізняються від процесу ХІХ ст.», – йдеться у повідомленні Національного заповідника «Давній Галич».

Як пояснили у заповіднику, дах хати-ґражди покритий драницею – тоненькими дощечками для оббивання стін і для покриття дахів. Дранка для покрівлі — спрощена версія ґонту, вона не має клиноподібного паза. Виготовляють дранку колоттям («дранням») дерев'яних цурок до 1 м довжиною. Для цієї мети використовують спеціальні інструменти: ніж з ресори, металевий клин з держаком. Колоди повинні бути добре висушеними: з вологістю не менше ніж 18% — інакше готовий матеріал потріскається. Треба обирати стовбури без сучків — після висихання вони випадають і залишають діри. Для дранки використовують найчастіше сосну, ялину, осику, вільху.

Роботи з реставрації проводять в рамках грантової програми Стабілізаційного фонду культури та освіти 2022 Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини та Гьоте інституту. Програма спланована як ініціатива для підтримки культурних та освітніх організацій, що постраждали від війни проти України.

Зазначимо, у музеї етнографії Національного заповідника «Давній Галич» експонатами є не тільки побутові речі, одяг та знаряддя праці ополян, покутян, бойків та гуцулів, але 10 автентичних хат, зібраних та переданих до музею зі всього Прикарпатті.