Трагедія сталася в готелі Eden Hotel Wolff

У Мюнхені затримали громадянку України, яку підозрюють у вбивстві 13-річного сина. Тіло хлопця виявили в номері одного з місцевих готелів. Про це у середу, 4 листопада, hromadske повідомило Генеральне консульство України в Мюнхені.

У дипломатичній установі зазначили, що після звернення українських консулів місцева поліція підтвердила затримання громадянки України. Матеріали справи передали до суду, який має розглянути їх 5 листопада.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За інформацією німецького видання TAG24 із посиланням на слідство, трагедія сталася в готелі Eden Hotel Wolff на вулиці Арнульфштрассе, неподалік від центрального вокзалу Мюнхена. Близько 09:40 правоохоронці виявили в одному з номерів тіло 13-річного хлопця.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Поруч із загиблою дитиною перебувала її мати з тяжкими пораненнями. За попередньою версією слідства, жінка могла вбити сина, а після цього спробувати накласти на себе руки.

Нагадаємо, 24 вересня 31-річний українець Ігор М. напав із ножем на людей на території абатства сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. Унаслідок нападу загинув 72-річний священник, ще четверо людей отримали поранення. Чоловіка затримали й узяли під варту на три місяці, однак через виявлені психічні розлади він перебував у лікарні, а прокуратура певний час не могла висунути йому обвинувачення. Згодом стан здоров’я українця покращився, і прокуратура повідомила про висунення йому обвинувачень.