Територія є пам’яткою археології національного значення IX-XIII ст.

У Переяславі на Київщині влітку розпочали незаконні земляні роботи в парку Івана Мазепи поблизу Вознесенського монастиря. Ця територія є пам’яткою археології національного значення «Літописне місто Переяслав – столиця Переяславського князівства IX-XIII ст.». Після розголосу у соцмережах та депутатського звернення працівники Інституту археології НАН України провели виїзний огляд пошкодженої ділянки. Вони розповіли про свої знахідки та пошкодження.

«Культурний шар зруйновано на площі понад 500 м² на глибину до 3 м. У ході огляду виявлено значну кількість археологічних об’єктів, зокрема: фрагменти мурувань монастирських споруд XVIII ст., численні поховання, а також декілька об’єктів давньоруської доби. Було зібрано археологічний і антропологічний матеріал», – розповіли в Інституті археології.

Особливу наукову цінність має знахідка свинцевої пломби давньоруського часу із зображенням двозуба.

Свинцева пломба (фото Інституту археології)

Як наголошують науковці, це вже не перший випадок порушень на території історичного Переяслава. Міністерство культури та стратегічних комунікацій відреагувало на нього: склало припис про зупинку та заборону будь-яких робіт на території пам’ятки. Зараз поліція проводить слідчі дії.

Роботи розпочали влітку з ініціативи міської ради для облаштування на цій ділянці парку з танцювальним майданчиком. Натомість будівельники відразу натрапили на людські кістки, що може бути похованням монахів та священників. Міський голова Переяслава Вʼячеслав Саулко тоді пояснив, що комунальники проводили інженерні роботи для недопущення подальшого руйнування старих водопровідних мереж на території колишнього військового містечка.

Вознесенський собор у Переяславі збудували у стилі українського бароко в 1695-1700 роках коштом гетьмана Івана Мазепи. При ньому почав формуватися монастир, який утримував колегіум. У XVIII ст. деревʼяні будівлі згоріли, тоді їх замінили мурованими.