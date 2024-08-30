Під час рейду Чорногорою на збирачів ісландського моху склали 5 протоколів

Працівники служби державної охорони Карпатського національного природного парку під час рейду Чорногірським хребтом склали 5 протоколів на збирачів ісландського моху. За знищення рослинності браконьєрам загрожує від 1418 грн штрафу.

Начальниця відділу еколого-освітньої роботи Карпатського нацпарку Уляна Абрам’юк розповіла ZAXID.NET 30 серпня, що працівники змушені проводити рейди щотижня після того, як збирання ісландського моху на території природного парку набуло промислових масштабів.

«Раніше цієї проблеми не виникало, бо люди заготовляли ісландський мох тільки для власних потреб як лікарську сировину. А зараз на цьому можна заробити гроші, адже це не червонокнижна рослина. Популяція ісландського моху занесена до Зеленої книги України. Та, враховуючи сьогоднішні виклики, у цього лишайника є ризик згодом потрапити і до Червоного списку», – заначила Уляна Абрам’юк.

Збирачам ісландського моху загрожує від 1418 грн штрафу 1 дм2 знищеної рослинності. 25 серпня працівники служби державної охорони Карпатського національного природного парку склали на браконьєрів 5 протоколів.

«Перший рейд провели у неділю, сформували всі справи і направили в суд. Зафіксовано знищення ісландського моху на площі кілька десятків квадратних дециметрів. 29 серпня у рейд в бік Говерли та озера Несамовите вийшли ще дві групи – Говерлянського і Ворохтянського відділень – і теж склали протоколи на порушників», – розповів начальник Бистрецького природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського нацпарку Іван Бельмега.

Додамо, що ісландський мох – це лишайник царства грибів, заввишки до 15 см. Найбільш поширений серед трав'яних або чагарникових рослин на гірських хребтах Чорногори, в Гуцульських Альпах, Горганах та Боржавських полонинах. Ісландський мох використовують в медицині для лікування кашлю, ангіни, гастриту, виразки шлунка, а також для зміцнення імунної системи.