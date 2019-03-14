У Польщі використовують систему електронного голосування, яку розробили на Сокальщині

Системою електронного голосування, яку винайшли на Сокальщині, вже активно користуються за кордоном. Програма «Голос» є простою в користуванні, та не дорогою. Серед її переваг – архівація усіх документів, рішень і голосувань. А на сайті, з яким синхронізується програма, будь-який мешканець може спостерігати за роботою депутата.

Двоє її розробників родом із Сокальщини. Там у районній раді система вперше запрацювала ще два роки тому. Зараз собі її придбати хочуть по всій Україні – вже понад 50 рад в Україні теж нею користуються.

Продукт став міжнародним. «Пола» – адаптована версія, якою користуються у декількох гмінах у Польщі. Система розроблена так, аби мешканці могли в онлайн режимі бути присутніми на засіданнях рад.

«Те, що ви бачите на центральному табло, виводиться на онлайн трансляцію, поєднуючись із зображеннями з камер, тобто камери з тридцяти депутатів дуже просто фіксують кнопкодавство. Це видно, колеги колег контролюють», – розповів Вітор Притулко, керівник проекту «Система Голос» та депутат Сокальської райради.

Крім того, розробники створили окремий сайт, що синхронізується із програмою. Там можна дізнатися необхідну інформацію про кожного депутата. «Звідки він, тобто з якої партії він висувався, хто він за посадою, з якої він фракції, далі його відвідуваність, як він брав участь у голосуваннях», – додав Віктор Притулко.

Окрім користі для народу, система спрощує життя і самим депутатам. Їхню роботу значно пришвидшили.

«Головуючий ставив питання на голосування, ми піднімали руки, відповідно лічильна комісія рахувала, а зараз все відбувається автоматично», – каже Олег Солодяк, депутат Сокальської районної ради.

Та найбільший плюс системи – економія паперу і моментальна архівація всіх документів.

«Усі засідання, які розглядалися, всі проекти рішення, які розглядалися, всі поправки, всі поіменні голосування і плюс інші документи – такі як регламент рад, статут комунальних підприємств і таке інше. Вони теж внесені в систему, депутат у будь-який момент може з ними ознайомитися, відгортати архів», – пояснив Василь Журавінський, співрозробник системи «Голос».

У кожного депутата є свій планшет, який видають перед засіданнями, свій профіль у програмі та пароль. Система працює у замкнутому режимі, незважаючи є інтернет чи ні.