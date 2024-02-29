У селі Рудня в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка

У середу, 28 лютого, в одному з житлових будинків села Рудня Летичівської громади сталася пожежа. У кімнаті рятувальники виявили тіло 63-річного чоловіка.

Як зазначили у Головному управлінні ДСНС Хмельницької області, повідомлення про загоряння у будинку надійшло рятувальникам близько 11:20. На місці події вони встановили, що полум’я охопило 15 кв.м. приміщення.

«Під час розвідки та гасіння на місці пожежі летичівські надзвичайники виявили тіло чоловіка 1961 року народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Усі обставини з’ясовують правоохоронці.