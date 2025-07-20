Військовополоненим чи особам, що вважаються зниклими безвісти, гарантовано нараховується щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою

Українські військовослужбовці, які добровільно здались в полон російським окупантам, не зможуть претендувати на грошове забезпечення. Про це в суботу, 19 липня, розповіла старший офіцер відділу грошового забезпечення Департаменту соціального захисту Міністерства оборони підполковник Оксана Лєконцева.

Відповідно до чинних норм, військовим, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, гарантовано нараховується щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною ними посадою упродовж всього часу перебування в полоні.

Водночас грошове забезпечення не нараховується у випадку добровільної здачі бійця в полон. Оксана Лєконцева зауважила, що нарахування припиняються за результатами службового розслідування.

«Якщо такі обставини виявлені, припиняється нарахування грошового забезпечення за військовослужбовцем», – додала підполковник.

Окрім цього, законодавство забороняє, аби право на отримання частки грошового забезпечення українського військовослужбовця мали громадяни Російської Федерації, Білорусі чи ті, хто проживає постійно на цих територіях. Також заборона стосується засуджених за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада ухвалила закон № 13168, який передбачає, що родини загиблих у російському полоні військових отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Така виплата також не передбачена у разі добровільної здачі у полон.