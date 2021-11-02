Ідею каплиці в дереві чоловік побачив, коли повертався додому після реставрації пам’ятника

У селі Братківці неподалік Івано-Франківська різьбяр Валентин Ткаченко в середині аварійної липи створює каплицю. Розташована вона буде біля центральної дороги. У середині аварійного дерева автор каплиці планує розмістити скульптуру Діви Марії.

Як розповів Фіртці староста села Назар Рибак, каплиця всередині аварійного дерева — це спільна ініціатива власників ділянки на якій знаходилося дерево, священиків та скульптора.

«Спочатку Валентин Ткаченко побачив цю липу, вона його зацікавила, а вже спільно з отцями, мною та власниками ділянки вирішили зробити тут капличку. Колись на цьому місці був хрест. І, напевне, нам допомагають з неба, що всередині дерева виявилась пустота», — розповів староста.

За словами Валентина Ткаченка, ідея створення каплиці в дереві виникла, коли повертався додому після реставрації пам’ятника.

«Ми їхали, бачимо, липу ріжуть на кубани. Зупинили процес, впросили, щоб зробити з цього щось важливіше. Словом, пізніше працював я над цим сім днів. Зараз господарі ділянки вже працюють над дахом до каплиці. Плануємо, щоб всередині була Матір Божа і блакитна арка», — каже митець.

Чоловік переконаний, такі роботи вимагають певного благословення. Попередньо він вже робив каплиці як із каміння, так і з дерева.