Поліція вилучила карабін та гвинтівку з оптикою

У селі неподалік Тернополя місцеві жителі повідомили в поліцію про стрілянину з вогнепальної зброї. З’ясувалося, що троє чоловіків їздили по населеному пункті та стріляли з карабіна і гвинтівки. Правоохоронцям вдалося затримати їх у сусідньому селі.

До співробітників відділу поліції Тернополя надійшло повідомлення про те, що у селі Буцнів невідомі особи їздять автомобілем Volkswagen T5 та стріляють у повітря, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 4 березня.

До пошуку невідомих стрільців залучили кілька екіпажів поліції. Автомобіль такої ж марки вдалося зупинити в сусідньому селі Острів. У салоні перебувало троє чоловіків – усі жителі Тернопільського району. Під час поверхневої перевірки у двох з них виявили зброю. В одного чоловіка – предмет, схожий на карабін, у іншого – предмет, схожий на гвинтівку. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські вилучили зброю та встановлюють її походження. За фактом стрілянини в населеному пункті розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Поліцейські з’ясовують усі обставин події та перевіряють стрільців на причетність до інших правопорушень.