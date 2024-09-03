Правоохоронці затримали підозрюваних у березні 2024 року

Славутський міськрайонний суд виніс вирок двом місцевим жителям за торгівлю особливо небезпечним наркотиком PVP. За скоєне зловмисникам призначили більше шести років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомила 3 вересня Хмельницька обласна прокуратура.

Згідно з матеріалами судової справи, взимку 2024 року 40-річна Вікторія Маслянко та 25-річний Ігор Китюшко придбали солі PVP з метою збуту. Протягом січня-березня пара продавала наркотики, методом «із рук у руки». Викрили зловмисників правоохоронці, які провели декілька оперативних закупок.

У суді наркоторговці свою вину визнали та підписали відповідну угоду з прокурором.

Суддя Ірина Маршал визнала двох славутчан винними за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотиків, вчинений за попередньою змовою групи осіб) й призначила обом конфіскацію всього майна, окрім житла. Вікторія Маслянко проведе у вʼязниці 6 років і 3 місяці, а Ігор Китюшко – 6,5 років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.