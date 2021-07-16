Авакову можуть запропонувати нову посаду в уряді

Колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть повернути до уряду. Про це заявив очільник фракції «Слуги народу» у парламенті Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Є пропозиція восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його Авакова в якійсь іпостасі в команді … Він же досвідчена людина і така опція існує. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні», – сказав Арахамія.

На питання журналіста, яка це може бути посада, політик відповів, що вона не буде нижчою за рангом тієї, яку вже займав Аваков.

«У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віце-прем'єри, наприклад. Це теж опція. Але ми йому ще нічого не пропонували. Спочатку побачимо, що ми запропонуємо. І потім він вирішить: погоджуватися чи не погоджуватися», – розповів очільник фракції «Слуги народу».

Водночас, за словами Арахамії, Авакова не зможуть призначити прем’єр-міністром, через нестачу голосів для такого рішення.

«Я не думаю, що у нас є на це голоси (на призначення Авакова прем'єром, – ред.). Мені здається, що шанси на прем'єр-міністра мінімальні. Парламент просто не підтримає», – підсумував Давид Арахамія.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 липня Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС. У четвер, 15 липня, Верховна Рада підтримала відставку Авакова.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського, кандидатуру якого на посаду запропонував президент Володимир Зеленський.

Аваков пробув на посту глави МВС з 27 лютого 2014 року. Він був перепризначений міністром внутрішніх справ 29 серпня 2019 року. Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Арсенія Яценюка та уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.