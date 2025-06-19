Андріана Сміт разом зі старшим сином

У Сполучених Штатах Америки лікарі майже чотири місяці тримали на апаратах життєзабезпечення вагітну жінку, в якої діагностували смерть мозку. Таке рішення лікарі ухвалили через заборону абортів у штаті Джорджія після виявлення серцевої діяльності плода. Кілька днів тому жінці зробили кесарів розтин, після чого родина зможе її нарешті поховати. Про це у середу, 18 червня, повідомила американська щоденна газета The Washington Post.

31-річна Адріана Сміт працювала у штаті Джорджія медсестрою. У лютому цього року вона звернулася до лікарів зі скаргами на головний біль, їй дали ліки та відправили додому. Наступного дня Адріані стало гірше, вона потрапила у лікарню, де за деякий час лікарі діагностували у неї смерть мозку через тромбоз.

Адріана була приблизно на другому місяці вагітності. Попри діагностовану у жінки смерть мозку, лікарі вирішили тримати її на апаратах життєзабезпечення до досягнення нею 32 тижнів вагітності. Таке рішення медики пояснили тим, що у штаті діє заборона на проведення абортів після виявлення серцевої діяльності плода, що відбувається приблизно на шостому тижні.

У п’ятницю, 13 червня, лікарі провели жінці екстрений кесарів розтин на кілька тижнів раніше, ніж планувалося, оскільки її тіло почало розкладатися. Новонародженого хлопчика вагою 800 г перевели до відділення інтенсивної терапії, його назвали Ченс (в перекладі з англійської – Шанс). У вівторок, 17 червня, Адріану Сміт відключили від апарату ШВЛ.

Закон про заборону абортів, що визнає плід людиною, ухвалили в Джорджії у 2019 році. Історія Адріани Сміт викликала обурення в суспільстві і показала наслідки в ситуації, коли вагітна жінка не може приймати медичні рішення самостійно в штатах, де аборти заборонені.

«Я не кажу, що ми б вирішили перервати її вагітність, але у нас мав бути вибір», – заявила мати жінки Ейпріл Ньюкірк.

Троє демократів у Палаті представників, зокрема представник штату Джорджія Нікема Вільямс, внесли резолюцію, в якій описали цю ситуацію як «тривале випробування її родини без їхньої згоди», що стало «прямим наслідком кризи охорони здоровʼя темношкірих матерів». У резолюції демократи закликали Штати скасувати закони, що забороняють аборти, та уточнити показники плода, за якими його слід вважати людиною.