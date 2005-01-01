У США відмовилися від пропозиції Росії збудувати пам’ятник радянським військовим льотчикам

Макет монументу т.зв. «Проекту Зебра»

У місті Елізабет штату Північна Кароліна, США, відмовились встановлювати пам'ятник радянським льотчикам, які загинули під час Другої світової війни, попри видане роком раніше схвалення. Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, пам'ятник ухвалили встановити у травні 2017 року. 25-тонний монумент мав бути присвячений пам'яті радянських льотчиків, які проходили навчання у США в рамках «Проекту Зебра», документи про який розсекретили у 2013 році.

У 1945 році четверо радянських і один канадський льотчики загинули при переправі літака-амфібії в СРСР.

Зазначається, що за встановлення монумента повинна була заплатити Росія, а за благоустрій території відповідати американська влада. Проте під час нового голосування щодо пам'ятника п'ятеро членів міської ради міста Елізабет виступили проти монумента і тільки троє підтримали.

«Я розумію, що йдеться про те, щоб увічнити пам'ять героїв, які загинули в роки Другої світової війни, є і американські солдати, які воювали на цій війні і поховані в Росії. Але часи зараз інші», — зазначила член міської ради Аніта Хаммер.

Інший депутат Джонні Волтон заявив про стурбованість тим, що росіяни могли б поставити у пам’ятник якесь обладнання для дистанційного втручання в мережу Інтернет або електричну мережу. «Відомо, що росіяни є експертами з хакерства, і ми могли б отримати ситуацію, коли найбільша база берегової охорони нікому не може допомогти, оскільки Росія контролює наші (комп’ютерні – ред.) мишки», – вказав Волтон.

Пам'ятник мав зобразити чотирьох радянських (трьох росіян і одного українця) і одного канадського льотчиків.