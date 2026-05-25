У ставку в Ковельському районі загинули водій та пасажир

У селі Глухи Ковельського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зʼїзду автомобіля ЗАЗ у ставок загинули водій і пасажир. Про це у понеділок, 25 травня, повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія трапилася 23 травня близько 01:00. За даними слідства, 25-річний водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням та заїхав у водойму. Унаслідок ДТП він та його 24-річний пасажир загинули. Відомо, що обоє були місцевими жителями.

Як уточнили ZAXID.NET у Головному управлінні ДСНС Волині, на місце події виїжджали рятувальники зі Старої Вижівки. За допомогою лебідки вони витягнули автомобіль на берег.

Легковик дістали на поверхню за допомогою лебідки (фото поліції)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) й наразі встановлюють усі обставини події.