Кривоніс свою причетність до побоїв заперечує

Депутатку Тернопільської обласної ради Вікторію Кривоніс звинуватили у нападі на 15-річного хлопця. Інцидент стався 18 серпня на проспекті Степана Бандери. Конфлікт спочатку виник між двома жінками, а потім, зі слів заявниці, депутатка напала на її сина, який був поруч. Свою причетність до побиття неповнолітнього Вікторія Кривоніс заперечує і зазначає, що просто зробила зауваження хлопцю.

Суперечка між матір’ю підлітка Світланою Попіль та депутаткою Тернопільської облради Вікторією Кривоніс відбулася на тротуарі біля меблевого магазину, повідомили на сайті «Тернополяни». Світлана Попіль припаркувала свій автомобіль на тротуарі, з її слів, не заважаючи пішоходам. У машині був її син, в цей час вона розмовляла по телефону.

«Раптом двері моєї машини відчинилися і незнайома жінка у грубій формі почала кричати, щоб я прибрала авто. Син просив її зачинити двері, а вона почала його шарпати. Ми зняли побої, є синці та подряпини», – зазначила Світлана Попіль.

За її словами, нападниця поводилася агресивно і нібито сказала: «Я тобі покажу, хто я».

У коментарі ZAXID.NET Вікторія Кривоніс зазначила, що конфлікт справді був, але вона не зачіпала хлопця. Окрім того, вона сама викликала на місце поліцію, щоб оштрафувати Світлану Попіль за порушення правил паркування.

«Це відверта неправда. Я не те що не бʼю, я навіть не розмовляю з неповнолітніми дітьми без дозволу їхніх батьків», – зазначила депутатка.

Додала, що лише зробила зауваження через неправильно припарковане авто, яке перекривало прохід пішоходам, зокрема, мамі з візочком.

Чорний автомобіль перегородив тротуар для проходу

«Я звернулася до водійки з проханням забрати машину з пішохідного переходу. У відповідь почула крик, що вона говорить по телефону. Її син почав кричати на мене, погрожувати, махати руками. Я ні до нього, ні до його матері не торкалася. Сказала, що викликаю поліцію. У відповідь почула, що вона тоді скаже, що я побила її дитину і в мене будуть проблеми», – розповіла Вікторія Кривоніс.

Депутатка зазначила, що після цього також написала заяву в ювенальну поліцію про можливе жорстоке поводження з дитиною. «Дитина була агресивна. Якщо на хлопцеві насправді зафіксували синці, то ювенальна поліція має розібратися, звідки вони взялися і чому його матір змушує брехати про те, хто завдав йому ці побої», – зазначила Кривоніс.

Правоохоронці Тернополя наразі з’ясовують деталі конфлікту, повідомили в поліції. «До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа нанесла тілесні ушкодження її 15-річному сину», – йдеться в повідомленні.



У поліції додають, що неповнолітнього юнака направили на судово-медичну експертизу. Відомості за фактом побиття внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Після з’ясування всіх обставин остаточно нададуть правову кваліфікацію події.

Додамо, що Вікторія Кривоніс – депутатка Тернопільської обласної ради з 2020 року. Членкиня політичної партії «Європейська Солідарність», секретарка комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Народилася 12 березня 1970 року у місті Тернопіль. У 2007 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». З 2016 року має звання майстриня народних художніх промислів художньої вишивки. Наразі обіймає посаду голови громадської організації «Школа борщівської народної сорочки».