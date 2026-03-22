Дружина та донька померлого у Авдіївці військового виграли суд у Міноборони. Їм відмовили у призначенні одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн, натомість призначили значно меншу виплату. Причиною стало те, що солдат помер через захворювання, а не через поранення. У тернопільському суді позивачі зобов’язали МОУ нарахувати їм 15 млн грн.

Як вказано у рішенні Тернопільського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, до суду звернулась вдова та донька померлого у зоні бойових дій військового. Солдат помер через гостру коронарну недостатність у квітні 2023 року у Адвіївці на Донеччині. Після цього вдова зверталась до Міноборони, щоб оформити виплату 15 млн грн, але отримала відмову. Натомість їм з донькою призначили значно меншу виплату – 2 млн грн.

Вважаючи рішення протиправним, жителька Тернопільщини звернулась до суду. Представник відповідача просив відмовити у задоволенні позову.

«Оскільки солдат не мав поранень (контузій, травм, каліцтв), помер природною смертю, відповідно він не належить до категорії загиблих та померлих внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовців, що давало б його членам сім’ї право на отримання допомоги у збільшеному розмірі, а саме згідно постанови Кабінету Міністрів України №168», – вважає відповідач.

Цю справу розглянула суддя Надія Дерех, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказано, що солдат помер через захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини.

«Суд вважає, що смерть військовослужбовця (чоловіка позивачки та батька малолітньої доньки) настала під час виконання ним обов’язків військової служби (внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби), в період воєнного стану. Це, у свою чергу, свідчить про те, що позивач, як дружина, яка діє у своїх інтересах та як законний представник малолітньої дитини, мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн, передбаченої абз. 2 п. 3 ст.16-2 Закону №2011-ХІІ, абз. 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року», – вказано у рішенні суду.

Суддя зобов’язала Міноборони призначити та виплатати позивачам одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Рішення ще можна оскаржити.