Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов’язаного буковинця, батько якого має другу групу інвалідності та потребує догляду. Комісія ТЦК відмовила чоловіку у наданні відстрочки від призову, але суд визнав рішення протиправним та зобов’язав надати відстрочку.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, до суду звернувся житель Чернівецької області, чий батько має другу групу інвалідності та потребує стороннього догляду. У липні 2025 року комісія ТЦК відмовила чоловіку в оформленні відстрочки від призову для догляду за батьком. Буковинець вважає рішення протиправним, тому звернувся до суду.

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що буковинець подав не повний пакет документів, зокрема щодо відсутності інших осіб, які мають здійснювати догляд за людиною з інвалідністю. Просив відмовити у задоволенні позову.

Цю справу розглянув суддя Ігор Маренич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. У матеріалах справи вказано, що позивач є єдиним сином свого батька.

«Суд вважає, що позивач виконав всі необхідні дії, передбачені законодавством, для отримання ним відстрочки, а саме: подав відповідачу заяву про надання відстрочки, пакет встановлених Порядком №560 документів, що підтверджують його право на відстрочку згідно з п. 13 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Натомість, відповідач не вказав, яким чином, окрім вже поданих документів, позивач може підтвердити факт відсутності у його батька інших працездатних членів сім’ї, які б могли його утримувати», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов буковинця, визнав протиправним та скасував відмову комісії у оформленні відстрочки від призову, а також зобов’язав надати відповідний документ. Рішення суду ще можна оскаржити.