Медика затримали після передачі хабаря – 500 доларів

У Тернополі поліція затримала голову військово-лікарської комісії (ВЛК) при ТЦК, який вимагав хабар у військовослужбовця за фейковий діагноз у медичній довідці, який би дозволив отримати групу інвалідності.

Як повідомила Нацполіція Тернопільщини, лікар-кардіолог, який очолює позаштатну постійну ВЛК районного ТЦК, вимагав хабар від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу – тяжкого кардіологічного захворювання. Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби. Вартість «послуги» голова ВЛК оцінював від 500 до 1000 доларів.

Обласна прокуратура уточнює, що затримання відбулось у Тернополі. Медика затримали після передачі хабаря – 500 доларів.

Слідчі поліції оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 368-4 ККУ (одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Слідство триває.